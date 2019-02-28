Путин выразил уверенность в окончательном разгроме террористов в Сирии

Террористов в Сирии в ближайшее время ожидает полный разгром. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, сегодня в этой стране еще существуют отдельные очаги сопротивления террористов, но и они вскоре будут уничтожены.

«Они подавляются сейчас. Я думаю, что это в ближайшее время произойдет окончательно», - сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что в настоящее время обсуждается идея о создании структуры по нормализации в Сирии после победы над террористами и вывода всех вооруженных сил из Сирийской Арабской Республики.