Путин рассказал о создании структуры по нормализации в Сирии после вывода войск

Обсуждается идея о создании структуры по нормализации в Сирии после победы над террористической организацией «Исламское государство»* и вывода всех вооруженных сил из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, ситуация в Сирии стабилизировалась. Путин подчеркнул, что существуют отдельные очаги террористов, но они подавляются, и в ближайшее время это произойдет окончательно.

Глава государства уточнил, что накануне обсуждал проблемы Идлибской зоны и нестабильной территории на правом берегу Евфрата с премьер-министром Израиля.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в РФ