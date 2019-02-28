Путин оценил эргономику пистолета «Удав»

Владимир Путин оценил эргономику перспективного российского пистолета «Удав». Президент России протестировал его в ходе осмотра выставки вооружений и спецсредств МВД РФ.

Глава государства оценил, как пистолет лежит в руке, а также поинтересовался количеством патронов в обойме.

Пистолет калибра 9×21 миллиметра «Удав» - новейший российский пистолетный комплекс. «Удав» разрабатывают для замены пистолета Макарова, принятого на вооружение в 1951 году.

Как рассказал «Звезде» инженер ЦНИИТОЧМАШ Кирилл Дугин, разработаны общевойсковая и специальная версии «Удав». Специальную оснастят прибором малошумной стрельбы и возможностью установки прицельных приспособлений.

С августа по декабрь 2018 года «Удав» проходил испытания на нескольких полигонах Министерства обороны. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе акционерного общества ЦНИИТОЧМАШ, испытания нового оружия завершились успешно.