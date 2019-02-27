Сирийские трофеи показали в Ростове-на-Дону

Передвижная выставка «Сирийский перелом» прибыла в Ростов-на-Дону. В вагонах выставочного поезда - более 500 образцов техники и вооружения террористов.

Необычный эшелон на вокзале встречали не только ростовчане, но и гости города. Например, студент из Сирии Скандер Артиях, который живет в России уже год, пришел посмотреть на выставку вместе с друзьями.

«Пришли сказать спасибо России за то, что она помогла нам», - рассказал он «Звезде».

О каждом из захваченных трофеев рассказывают боевые офицеры с сирийским опытом. Например, Евгений Скаженников пробыл в Сирии несколько месяцев, участвовал в операции по захвату автомобиля, на котором пытались скрыться боевики.

Девять железнодорожных платформ из 20 заняты подбитой техникой террористов. Среди них - боевые пикапы, турецкие и чешские бронетранспортеры, американский «Хаммер» и бронемашина ООН. Есть даже танк Т-55, который попал в Сирию из Грузии.

Акция «Сирийский перелом» проводится по поручению президента России. В первую очередь для того, чтобы как можно больше людей увидели, с каким противником пришлось иметь дело в Сирии нашим военнослужащим.