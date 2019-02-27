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«Шоу с публичным унижением людей» - эксперт прокомментировал украинский отбор на Евровидение

Лина Давыдова
14:57 27.02.2019
Писатель и профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло прокомментировал скандал, разгоревшийся на Украине во время национального отбора музыкантов на Евровидение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: annamariaduet, instagram

Украинские организаторы отбора музыкантов для участия в Евровидении превратили конкурс в шоу с публичным унижением людей. Так считает писатель и профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло.

В программе «Открытый эфир» на «Звезде» он прокомментировал скандал, разгоревшийся в связи с национальным украинским отбором на Евровидение-2019, где участникам задавались вопросы, которые никак не относились к их выступлениям. В частности, дуэт двух сестер Анны и Марии Опанасюк подвергли травле после их ответа на вопрос о принадлежности Крыма. В итоге в финале отборочного тура девушки заняли последнее место.

«Продюсеры, режиссеры и организаторы этого шоу, вставив этот вопрос, попытались из публичного унижения людей сделать шоу, то есть привлечь внимание, привлечь рейтинги. Я видел и слышал сестер Опанасюк в 2004 году. Они безумно талантливые. Их не просто поставили перед выбором. Их попытались заставить стать предателями, потому что либо ты предаешь своих родителей, либо ты жертвуешь своей карьерой, всем тем, ради чего ты двигался, старался, не спал ночами. Это мерзко», - резюмировал Манойло.

Между тем имя участника конкурса Евровидение-2019 от Украины до сих пор неизвестно. Победительница национального отбора Maruv отказалась представлять страну на состязании, прочитав контракт, составленный Национальной телерадиокомпанией Украины. Артистка заявила, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора и не готовы «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции» украинских политиков.

Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались музыкальный коллектив Freedom-jazz и группа Kazka. Еще одна финалистка национального украинского отбора на Евровидение-2019 Юлия Юрина имеет российское гражданство. Девушка выступает в дуэте YUKO с музыкантом Стасом Королевым. И хоть певица получила вид на жительство и согласилась отказаться от российского паспорта, ее участие пока тоже остается под вопросом.

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