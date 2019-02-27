Шойгу: США не позволяют России использовать свои права в рамках Договора по отрытому небу

Соединенные Штаты Америки не позволяют России использовать свои права в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что международная обстановка характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России.