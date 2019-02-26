Военный эксперт перечислил самую популярную российскую технику на IDEХ-2019

Военный эксперт Алексей Леонков, подводя итоги форума IDEX-2019, рассказал о российских новинках, вызвавших наибольший интерес на выставке.

«Наши итоги выражаются не только в денежном эквиваленте. Но он тоже известен: там было заключено контрактов на сумму свыше 130 миллионов долларов, и это только в ходе выставки. Понятное дело, что там обсуждались и другие комплексы, переговоры находились в разной стадии», - отметил Леонков в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По словам военного эксперта, на выставке, проходившей в столице ОАЭ Абу-Даби, повышенный интерес вызывали средства вооружения, предназначенные для боевых действий и обороны на сухопутной территории.

«То есть это суша, это противовоздушная обороны, это береговая оборона, бронетанковая техника, экипировка, стрелковое вооружение. Все это было представлено как раз на выставке и вызвало повышенный интерес», - пояснил Леонков.

Так, концерн «Калашников» представил на выставке новейшие автоматы 200-й серии и боевой дрон «КУБ-БЛА», которые не остались без внимания посетителей и участников выставки и даже западных СМИ. Американский журнал Washington Post написал, что российский беспилотник за счет своей доступности и надежности сможет изменить мир.

Не меньший интерес вызвали новинки концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» - боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии.

«Также заинтересовала техника БМП-3. Там были представлены различные версии, в том числе версия с новой пушкой калибра 57 миллиметров. Это боевой модуль, который позволяет, например, при движении бронетанковой техники на марше прикрывать их в том числе от атак с воздуха», - отметил Леонков.

На выставке в Абу-Даби был продемонстрирован ролик со стрельбами экспортного танка Т-90МС, который, по словам эксперта, вызвал фурор среди участников форума.

«Демонстрировался ролик реальных его стрельб на ходу. И конечно, это вызвало определенный фурор, потому что Т-90 воспринимали как тяжелый танк, а он там был очень подвижный и достаточно точный», - объяснил Леонков.

На выставке IDEX-2019 особое внимание уделили боевой технике, которая принимала участие в боевых действиях в Сирии.

«Это "Тайфун-К", бронированная машина, "Тигр" был представлен. И особый интерес вызвал противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э"», - рассказал эксперт. «Конечно, всех интересовали именно те комплексы, которые подтвердили свою эффективность в ходе боевых действий. Вызывали интерес вертолетные комплексы - это вертолеты К-52 и Ми-28. Вызывали интерес и авиационные комплексы. Это, конечно, Су-35. Были там комплексы, которые позволяли делать, например, обычные боеприпасы высокоточным оружием. Это СВП-24, которыми пользовалась наша штурмовая авиация... Очень интересовались кораблями, которые были оснащены системой "Калибр". Потому что "Калибр" - это фактически наш ответ известным американским ракетам "Томагавк", который именно в боевых действиях в Сирии показал себя с лучшей стороны», - также добавил Леонков.

Форум IDEX-2019 стал плодотворным для российской оборонки. Эмираты купили у РФ противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э», снаряды для БМП и зенитные комплексы семейства «Панцирь» на более чем 50 миллионов долларов.

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