«Колокол» от первого лица: кадры высшего пилотажа из кабины истребителя

В Сети опубликовано видео из кабины истребителя, который выполняет фигуру высшего пилотажа «колокол». Видео опубликовано в Instagram Fighterbomber.

«Фигура высшего пилотажа, когда самолет летит хвостом вперед и скорость становится отрицательная. Вид из кабины», - говорится в описании к ролику.

В нем не уточняется, на самолете какого типа выполняется фигура, но, судя по приборам с жидкокристаллическими экранами, речь идет о новейшем истребителе.

Практическая значимость этой фигуры в бою заключается в том, что на время прохождения нулевой скорости самолет становится незаметным для доплеровских радаров и головок ракет с радиолокационным наведением на цель. Также используется при работе по поверхности для погашения скорости и последующего прицеливания.

Сегодня эту фигуру на показательных выступлениях выполняют пилотажные группы, в том числе «Стрижи», «Русские витязи», «Русь».