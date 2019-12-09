«Ъ»: Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Москва занимает жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате» в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе и не намерена пересматривать Минские соглашения.

Как пишет газета «Коммерсант», занимавшийся подготовкой к встрече источник рассказал, что на безальтернативности минских договоренностей будут настаивать и Москва, и Берлин, и Париж.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве ожидают, что саммит обеспечит всеобщее понимание незаменимости Минских соглашений.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что после саммита может состояться отдельная двусторонняя встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.