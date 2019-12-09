Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии опубликовал в своем Instagram фотографии, на которых отражены жуткие последствия ДТП, в которое он попал 8 декабря на трассе М-11 Питер - Москва. На одном из снимков молодому человеку зашивают губы.

© arseniy_shulgin, Instagram

В подписи к кадру он рассказал об обстоятельствах аварии, назвав этот день своим новым днем рождения. По его словам, ехать в Северную столицу в непогоду было большой ошибкой.

«Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение - настоящая доля случая», - написал Арсений в соцсети.

Сын певицы сообщил, что у него разорваны верхняя и нижняя губы, которые пришлось зашивать, и расшатаны передние зубы. Их, по словам Арсения, возможно, даже придется удалить. У его девушки Лианы - перелом руки. А автомобиль не подлежит восстановлению.

© arseniy_shulgin, Instagram

«Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать», - подытожил пострадавший.

Напомним, Арсений Шульгин ехал в Санкт-Петербург на концерт матери. Автомобиль, которым управляла его девушка Лиана, врезался в барьерное заграждение.