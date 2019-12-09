СМИ: Петросян женился на молодой возлюбленной

Юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Как пишет сайт «Комсомольская правда», о бракосочетании сатирика и его молодой возлюбленной рассказал человек из окружения пары. По его словам, 74-летний Петросян женился на Брухуновой в начале декабря.

В начале месяца помощница юмориста опубликовала в соцсетях фотографию свадебного букета, намекнув, что теперь она стала законной женой Петросяна.

© bruhunova, Instagram

Известный юморист Евгений Петросян в ноябре прошлого года официально развелся с супругой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. СМИ писали, что виновницей разрыва крепкой пары стала молодая помощница сатирика. Спустя год юморист все же узаконил свои отношения с Брухуновой.

Отметим, для Евгения Петросяна брак с Татьяной Брухуновой стал пятым.