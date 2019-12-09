Пройти сорок километров на лыжах в тылу врага: детали новой миссии участников «Взвода»
Смотрите новый выпуск спецпроекта «Взвод» 15 декабря в 09:40 на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава выполняют новую миссию – им нужно преодолеть больше сорока километров на лыжах в тылу «врага» на заснеженных просторах Мурманской области.
Взвод должен был скрытно пересечь линию фронта, обойти либо ликвидировать отряды условного противника и передать координаты его орудий для уничтожения.
Как молодые лейтенанты справились с заданием - покажет «Звезда» в новом выпуске спецпроекта «Взвод».
Не пропустите премьеру - 15 декабря в 09:40 на нашем телеканале.