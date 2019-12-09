Договоры купли-продажи авто могут стать электронными

Минкомсвязи России и МВД начали работу по созданию сервиса, который позволит пользователям портала госуслуг создавать электронные договоры купли-продажи (ДКП) автомобилей.

Как пишет газета «Коммерсант», в электронных ДКП будет фиксироваться информация о покупателе, продавце и транспортном средстве. Эти данные будут заполняться автоматически. Для подтверждения подлинности договора стороны обязаны будут поставить электронные подписи в личном кабинете.

Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин пояснил, что на основе договора будут автоматически формироваться черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим.

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», - подчеркнул замглавы ведомства.

По словам Паршина, сервис могут запустить уже в 2020 году. Первое время он будет доступен для физических лиц.