В МИД РФ оценили идею расширения «нормандского формата»

К идее о расширении нормандского формата (Россия, Германия, Франция и Украина) в Москве отнеслись отрицательно. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

По словам Грушко, нужно не искать альтернативу, а выполнять уже принятые решения.

Как пояснил дипломат, нужно идти по двум направлениям: безопасноти (то есть завершить разведение сил) и политическому (ввести в действие формулу Штайнмайера и принять другие решения, гарантирующие неизменность и устойчивость особого статуса).

Дискуссии об идее расширения нормандского формата идут на слушаниях в сенате США, о чем ранее заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Встреча в «нормандском формате» состоится сегодня в Елисейском дворце в Париже.