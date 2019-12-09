Самолет с неисправным бортовым оборудованием приземлился в Шереметьево
Самолет, выполнявший рейс из Челябинска в Москву, совершил посадку в столице с неисправным бортовым оборудованием.
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Летевший из Челябинска в Москву самолет Sukhoi Superjet приземлился в Шереметьево с неисправным бортовым оборудованием.
Как пишет ТАСС, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате случившегося нет. Во время снижения экипаж лайнера доложил о неисправности на борту воздушного судна.
«При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Посадка прошла в штатном режиме», - отметили в экстренных службах столицы.
В настоящее время специалисты выясняют причины поломки.