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В России отмечают День Героев Отечества

Василиса Морозова
08:30 09.12.2019
День Героев Отечества посвящен тем, кто своим мужеством заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус георгиевского кавалера или кавалера ордена Славы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В День Героев Отечества в Георгиевском зале Кремля в Москве 9 декабря проводят торжественный прием. В других российских городах организованы встречи с ветеранами и праздничные концерты.

Праздник учредили в 2007 году, однако традиция дня Героев Отечества начинается с эпохи Екатерины II. Императрица учредила орден Георгия Победоносца - высшую воинскую награду, получить которую можно было лишь за доблесть в бою. В календарях царских времен 9 декабря отмечали как день георгиевских кавалеров. В Советском Союзе награждали Орденом Славы - с идентичными черно-оранжевыми цветами.

Сегодня россияне героем всех эпох назвали маршала Георгия Жукова. Таковы результаты опросов общественного мнения. На втором месте оказался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. За министра обороны проголосовал каждый пятый респондент. Замыкает тройку героев всех эпох генералиссимус Александр Суворов.  

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