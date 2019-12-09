Извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео

На вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.

Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

В момент извержения вулкана около него находились около 100 человек, большинство из них, вероятно, были туристами.

«Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести», - цитирует телеканал TVNZ премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Мэр города Уакатане Джуди Тернер также заявила, что несколько человек на острове пострадали.

Власти призвали местных жителей следить за появляющимися указаниями спасательных служб.