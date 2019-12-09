В чукотском селе готовятся обороняться от десятков бродячих медведей

Целый арсенал спецсредств защиты везут в чукотское село Рыркайпий. Шумовые и сигнальные патроны, баллончики с газом, дополнительная техника и топливо будут доставлены жителям для отпугивания белых медведей.

На помощь поселку готовятся отправиться и добровольцы. Вот уже почти неделю село, словно в осаде, живет в окружении хищников. Больше 60 особей бродят прямо рядом с домами. Из-за слишком теплой зимы медведи не могут уйти по тонкому льду дальше на побережье, и кормятся в окрестностях вмерзшими в лед тушами моржей. Местным жителям приходится их доставать и отвозить подальше.

Патрули дежурят в поселке круглосуточно. Детский сад и школа работают, но детей на занятия возят на автобусе, в сопровождении взрослых. Такой повышенный контроль за безопасностью придется поддерживать еще несколько дней, пока на побережье не вернется настоящая зима и не окрепнет лед.