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ФБР расценивает как теракт стрельбу на базе ВМС США

Василиса Морозова
07:57 09.12.2019
В Вашингтоне считают, что стрельба на авиабазе ВМС США в штате Флорида могла быть терактом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Nichols, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

ФБР рассматривает стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде как террористический акт. Об этом сообщает CBS.

По данным Федерального бюро расследований, 21-летний саудовец Мухаммед аш-Шамрани использовал «Глок 45 9мм». Оружие он приобрел на законных основаниях.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен  также предположил, что стрелявший мог намеренно открыть огонь по американским гражданам.

«Мы пока не знаем, действовал ли он в одиночку. ФБР расследует это. Мне это кажется террористической атакой», - отметил он.

Напомним, саудовец Мухаммед аш-Шамрани 6 декабря открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека, включая самого нападающего. Саудовский военнослужащий прибыл в США для прохождения летной подготовки.

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