В пострадавший от наводнения Тулун доставлена гуманитарная помощь

Пострадавшим от наводнения в Тулуне отправлена гуманитарная помощь. Местным жителям доставили несколько тонн картофеля.

Напомним, Тулунский район сильно пострадал от наводнения в июне этого года. Сразу в нескольких населенных пунктах был введен режим ЧС.

Тогда тысячи людей остались без домов, электричества, еды и воды. В результате наводнения 25 человек погибли.