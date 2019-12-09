В пострадавший от наводнения Тулун доставлена гуманитарная помощь
В июне 2019 года тысячи людей остались без домов, электричества, еды и воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пострадавшим от наводнения в Тулуне отправлена гуманитарная помощь. Местным жителям доставили несколько тонн картофеля.
Напомним, Тулунский район сильно пострадал от наводнения в июне этого года. Сразу в нескольких населенных пунктах был введен режим ЧС.
Тогда тысячи людей остались без домов, электричества, еды и воды. В результате наводнения 25 человек погибли.