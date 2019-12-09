Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не считает, что Россия является его врагом или противником, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью CNN.

«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны, цитирует его Politico. Вместе с тем генсек добавил, что РФ действует более самоуверенно, якобы она применила военную силу против соседнего государства – Украины.

Столтенберг отметил, что мир стал непредсказуем с точки зрения обеспечения безопасности, поэтому, по его словам, необходим сильный институт, такой, как НАТО.