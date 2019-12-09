Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
© Фото: Miss Universe Organization, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Корона победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019» досталась представительнице Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци.
26-летняя девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул «Мисс Вселенная». Красавица активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.
В тройку финалистов также вошли представительницы из Мексики и Пуэрто-Рико.
В этом году конкурс проходил в американском городе Атланта (штат Джорджия).