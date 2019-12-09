В WhatsApp появилась новая функция
С помощью специального бота мессенджера пользователь может создавать задачи, а бот будет в нужное время напоминать о них.
© Фото: Marius Bulling, imago-images.de, Globallookpress
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, позволяющая создавать задачи и получать напоминания о них. Нововведение WhatsApp Reminders было представлено на сайте Whatsapp.any.do.
Пока функция будет доступна только по платной подписке на устройствах с установленным мессенджером. Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения от других пользователей.
В прошлом месяце в мессенджере появилась функция автоматического удаления сообщений. Пользователь теперь может удалять их через определенный заданный период времени.