С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений предложила правительству РФ ограничить удержание долгов с пенсий.

Как пишет «Российская газета», данные инициативы направят в комиссию по законопроектной деятельности, что подтвердили в Минтруде и Минэкономразвития.

Сейчас пенсия является доходом, с которого можно удерживать различные долги, включая банковские задолженности, штрафы и коммунальные платежи. Нельзя удерживать долги только с социальных выплат, например, за приемных детей.

Первый законопроект предлагает запретить удерживать долги со страховых пенсий жителей России, накопительных пенсий, пенсий военных и работников правоохранительных органов, а также пособий по временной нетрудоспособности.

Второй предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.