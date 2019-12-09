Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов

Немецкий профессор из Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал, что может нанести вред кровеносным сосудам и как сохранить их здоровыми.

По словам врача, больше всего сосуды страдают от курения, высокого давления, повышенного холестерина и сахара. Галле рассказал, что на внутреннем слое сосудов курильщика образуются «шрамы» и «дыры». Со временем табачный дым разрушает эластичные трубчатые образования.

«Если человек имеет высокое кровяное давление, страдает от диабета и при этом курит, то риск появления у него сосудистых заболеваний в девять раз выше, чем у того, кто таких проблем не имеет», - пояснил доктор.

Как рассказал Галле журналу Focus, для сохранения здоровья сосудов будут полезны физические нагрузки, особенно он отметил бег и скандинавскую ходьбу. Кроме того, важно и сбалансированное питание. Врач посоветовал чаще употреблять в пищу разноцветные овощи. Салат он порекомендовал заправлять оливковым маслом. Таким образом, полезные насыщенные кислоты и овощи защитят сосуды от повреждений.

По словам немецкого врача, отказ от вредных привычек, особенно от курения, является одним из самых эффективных способов выглядеть моложе. Галле подчеркнул, что причина в том, что одни люди стареют быстрее остальных и жалуются на проблемы со здоровьем уже в 30 лет, не только в генах, но и в стиле жизни.

Врач порекомендовал вести активный образ жизни, следить за весом и избегать стрессов. По его мнению, важно следить за кровяным давлением, контролировать уровень сахаров и предпочитать здоровый рацион питания с оптимальным количеством питательных веществ.