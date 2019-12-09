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Блогер разбила свой Rolls-Royce битой «для подписчиков»

Василиса Морозова
06:27 09.12.2019
После этого девушка попросила подписчиков скинуться по 50 рублей, чтобы она вновь могла «блистать в светском обществе».
© Видео: victoriaportfolio, Instagram © Фото: victoriaportfolio, Instagram

Молодая блогер Виктория Быкова, называющая себя светской львицей, проиграла спор и была вынуждена разбить битой лобовое стекло своего Rolls-Royce.

На ее странице в Instagram опубликовано видео, на котором Быкова спорит с владельцем BMW X5, чей автомобиль быстрее разовьет скорость на льду. Проигравший должен был разбить стекло своей машины битой.

После заезда 32-летняя петербурженка замахивается и наносит несколько ударов по стеклу дорогой иномарки.

Уничтожив лобовое стекло стоимостью 1,2 млн рублей, Виктория попросила подписчиков «сделать доброе дело» и «скинуться хотя бы по 50 рублей», чтобы дать ей возможность «блистать в светском обществе». Быкова отметила, что предоставит все необходимые документы после покупки и оставила номер своей банковской карты.

«Еще я уважаю своего зрителя. Как можно столько времени мучить всех одной и той же картинкой!? Вы же все от меня отпишитесь», - заявила девушка.

Подписчики светской львицы разделились во мнениях: одни заявили, что им понравилось видео, другие обвинили блогершу в расточительстве и призвали разумнее тратить деньги.

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