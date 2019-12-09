Горный массив в Дагестане взорвали после камнепада: видео
Проведенные работы позволили спасателям начать работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах Хоточ и Хиндах.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Спасатели произвели подрыв горного массива в Гунибском районе Дагестана, который угрожал автодороге Гуниб-Хиндах-Хоточ. Работы проводились совместно с работниками Дагавтодора во избежание опасности камнепада, сообщает МЧС. Жертв и пострадавших нет.
После проведенных работ начато восстановление энергоснабжения в населенных пунктах Хиндах и Хоточ.
Камнепад произошел в Гунибском районе Дагестана, от внешнего мира были отрезаны два населенных пункта.