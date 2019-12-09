Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает юбилей

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 9 декабря отмечает свой 75-й юбилей. Крупнейшее музейное собрание России он возглавляет уже 27 лет.

При нем Эрмитаж открылся всему миру - 4,5 миллиона посетителей в год, три миллиона экспонатов - от скифского золота и императорского трона до «Мадонн» Да Винчи и знаменитой коллекции импрессионистов.

Созданы культурно-выставочные центры в разных городах России и Европы, открытое хранилище, где теперь выставляются уникальные вещи из запасников.

На сегодняшний день Пиотровский также занят масштабными планами на будущее.

«Нужно сохранять свою неповторимость, а для этого нужно многое что развивать, многое что делать. У нас кое-какие наметки есть, но я про них пока говорить не буду. Но главное, сохранить тот темп и стиль который выработался к моменту 25 лет назад, когда мы открылись миру!», - сказал Михаил Борисович «Звезде».

75-летний юбилей Пиотровского совпал с более «крупной» датой, в эти дни Эрмитажу - 255 лет.