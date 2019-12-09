Заложники города: в Новой Зеландии из-за обрыва магистрали туристы изолированы от мира

На данный момент местные власти оценивают запасы еды в регионе. В случае нехватки продовольствия, его планируют доставлять по воздуху. Туристам, которые оказались заперты на острове оказывается необходимая помощь. Российских граждан среди них нет, сообщили «Звезде» в посольстве Новой Зеландии в Москве.

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