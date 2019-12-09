Экономика победила политику: три глобальных газовых проекта России

Владимир Путин и Си Цзиньпин на прошлой неделе запустили газопровод «Сила Сибири». Пять лет назад, когда был подписан этот «контракт века», что только про него не говорили. Конечно, такого сопротивления, как сейчас «Северному потоку - 2», не было, но критиков и тут нашлось предостаточно.

И вот сейчас Россия не только выходит на газовый рынок Китая, но и получает уникальную возможность вдохнуть жизнь в свои удаленные регионы.

Между ними- тысячи километров и шесть часовых поясов. На прямой линии Владимир Путин - из Сочи, Си Цзиньпин - из Пекина, Алексей Миллер и команда газовиков - с Чаядинского месторождения в Якутии. Вместе они дают свой ответ на вопрос: «В чем сила, брат?». В Сибири, конечно.

Один клик по мышке, и первые кубометры российского газа летят в Китай. По огромной трубе, длинной в 2 тысячи 200 километров.

«Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа», - сказал Владимир Путин.

Впервые об этом проекте заговорили в 2012 году. В то время Россия поставляла газ только в Европу, с которой уже все было непросто: вечные конфликты то по транзиту, то по цене. Мы искали новые рынки сбыта, поэтому газопровод строили быстро. «Сибирь» усилила экономику и Москвы, и Пекина. Если сейчас товарооборот с Поднебесной - 100 миллиардов долларов в год, то к 2024 году он вырастет до 200 миллиардов.

«Восточная ветка российско-китайского газопровода - это знаковый проект двустороннего энергетического сотрудничества. Он служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран», - отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайская часть газопровода пройдет от границы через Харбин до самого Пекина, российскую протянут на запад - до Ковыткинского - крупнейшего в нашей стране газового месторождения, и на восток, где «Сила Сибири» соединится с уже действующими газопроводами Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. То есть этот проект - не просто деньги в казну с экспорта, но и развитие собственных месторождений и НПЗ.

«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире», - добавил Владимир Путин.

В России до сих пор еще никогда так быстро не строили газопроводы. Работа шла и днем, и ночью, даже во время сорокаградусных сибирских морозов строительство не останавливали. В итоге газопровод сдали на полгода раньше срока.

«"Сила Сибири" - один из самых масштабных проектов "Газпрома". Над строительством газопровода трудилось 10 тысяч человек и 4 с половиной тысячи единиц техники. Итоговая протяженность "Силы Сибири" составит почти 3 000 километров», - рассказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Когда этот проект начинали, что только не говорили на западе: дорого, не там копаете, вы пошли в Азию от безысходности, вот увидите, скоро США накачают своим природным газом всю Европу. И где теперь все эти критики? Переобуваются на лету.

«Новая сделка стала самым крупным контрактом за всю историю СССР и уже российского "Газпрома" - в течение всего контрактного периода будет поставлено более одного триллиона кубометров газа», - пишет BBC.

«Россия и Китай сближаются, решив вместе противостоять мощи США. Российские поставки на китайский газовый рынок могут создать препятствия для поставщиков более дорогого американского газа и помочь укрепить позиции Пекина в торговых переговорах с Вашингтоном», - цитата Washington Post.

«"Сила Сибири" укрепляет позиции России в переговорах по газовым контрактам с европейскими странами. А "Северный поток - 2" позволит решить старую проблему Москвы и поставлять газ в обход Украины», - отмечают эксперты Bloomberg.

А что им писать через месяц, когда Россия запустит «Турецкий поток»? Огромный газопровод по дну Черного Моря в Южную Европу. Ведь в его будущее тоже не верили. Еще пять лет назад под давлением Вашингтона в Софии говорили: нет потоку, в Болгарии русского газопровода не будет никогда. А что теперь? Только Владимир Путин на встрече с Вучичем дал понять: строительство затягивают, болгарский премьер тут же поспешил оправдаться.

«Мой ответ президенту Путину: он может приехать и посмотреть, с какой скоростью мы строим - в среднем пять километров в день. Все процедуры мы выполняем, следовательно, уверены, что мы его построим. А когда у нас будут такие огромные мощности и готовые газовые магистрали в следующем году, поверьте мне, и для русского газа это будет единственная быстрая, хорошая альтернатива», - заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Всего через полгода Россия запустит еще один масштабный проект - откроет «Северный Поток - 2». По нему наш газ пойдет в Финляндию, Швецию, Германию, Данию. А уж этот газопровод - просто рекордсмен по критике. В Белом Доме заявляли: его не достроят никогда. Чего там только ни делали: сначала ввели санкции против Москвы, чтобы не пользовались импортным оборудованием, - научились работать на своем. Давили на Берлин, но немцы умеют считать деньги. Месяц назад пал последний бастион - добро на строительство финального участка газопровода дал Копенгаген.

Американские конгрессмены цепляются за последнюю соломинку - теперь уже предлагают ввести санкции против компаний, которые работали над строительством российского газопровода.

«Остановить строительство "Северного Потока - 2". Это будут узконаправленные санкции: против кораблей, которые проводят этот газопровод, против тех, кто ведет его по земле. В это странное, сложное время сенат должен объединиться», - призывает сенатор США от штата Техас Тед Круз.

Но в Европе давно все подсчитали. Американский газ в полтора раза дороже русского. Экономика победила политику, поэтому ЕС отворачивается от США.

«Европейские партнеры усиливают свои переговорные позиции. Это активизация "Северного Потока", который защищает от санкций и, например, форсирование выстраивания "Турецкого потока", который по Балканам строит и Болгария, и Сербия, и ряд других стран, говорит о том, что переговорные позиции усилились. И не последнюю роль здесь сыграла в том числе и "Сила Сибири"», - считает политолог Дмитрий Абзалов.

«Сибирь» дает сил Поднебесной. Китай чувствует себя все увереннее. Еще несколько лет назад такое представить себе было почти невозможно: Пекин вводит санкции против США в ответ на их попытку вмешаться в дела с Гонконгом.

А Америка, теряя европейского потребителя, ссорится с азиатским. Дональд Трамп решает отложить до лучших времен подписание торгового соглашения с Китаем.

«Я думаю, с Китаем стоит подождать до выборов. Хотите другой правды? Да, лучше только после выборов разговаривать с Китаем», - говорит президент США.

Совсем недавно экономику России обещали разорвать в клочья. А она под давлением санкций осталась целой и невредимой. И теперь оттуда, где раздавали обещания, остается только наблюдать, как один за другим Москва запускает сразу три глобальных газовых проекта. А по сути, меняет мировую систему распределения энергоресурсов на многие десятилетия вперед.