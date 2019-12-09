Проезд на МЦД с 9 декабря стал платным
С девятого декабря проход на станции осуществляется при использовании транспортных карт.
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В понедельник, 9 декабря, в составах Московского Центрального диаметра был отменен бесплатный проезд. Для оплаты проезда действуют транспортные карты - «Тройка», «Тройка-Стрелка» и социальные проездные, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
Напомним, что двухнедельный период бесплатного проезда был организован из-за тестирования билетной системы.
Позже все турникеты и валидаторы заново пройдут проверку, но уже на предмет логики поездки и стабильность работы.
Накануне сообщалось, что пассажиры двух Московский центральных диаметров совершили более 550 поездок за сутки.