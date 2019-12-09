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Россияне назвали Жукова, Суворова и Шойгу героями Отечества всех эпох

Ирина Егорова
05:36 09.12.2019
Каждый пятый респондент проголосовал за нынешнего министра обороны Сергея Шойгу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Kremlin Pool, GloballookPress, flickr

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День героев Отечества. Символом героев Отечества является орден Георгия Победоносца и георгиевская черно-оранжевая ленточка. И сегодня маршал Жуков является для россиян героем всех эпох.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ накануне праздника. Исследователи попросили назвать имена героев Отечества всех эпох. При подсчете спонтанных ответов без предложенных вариантов, вторую строчку после Жукова занял министр обороны Сергей Шойгу. За него проголосовал каждый пятый опрошенный.

В первую пятерку также вошли полководцы Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%).

«Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%)», - передает результаты исследования ТАСС.

День героев Отечества отмечают с 18 века, со времени, когда Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца - высшую воинскую награду, получить которую можно было лишь за доблесть в бою. Сегодня во всех городах России пройдут концерты, мероприятия и встречи с ветеранами.

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