Как выбрать качественные рыбные консервы: советы экспертов

Специалисты Роспотребнадзора считают, что при выборе качественных консервов в первую очередь стоит обращать внимание на целостность упаковки.

«Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки», - говорится на сайте ведомства.

Они рекомендуют отказаться от покупки, если при осмотре было обнаружено вздутие банки, выпуклость на донышке, подтеки или ржавый налет на поверхности банки.

Вторым важным критерием качественных рыбных консервов является маркировка, которая обязательно должна содержать информацию о дате производства, сроке годности, месте изготовления, составе и условиях хранения.

В Роспотребнадзоре отметили, что лучше всего хранить консервы в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15 - 20 градусов, и относительной влажности воздуха не выше 75%.

«После вскрытия жестяной банки, ее содержимое надо переложить в емкость из стекла или пищевого пластика», - сообщается на сайте ведомства.

По мнению экспертов, с точки зрения здорового питания, стоит выбирать продукты, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи.