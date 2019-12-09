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Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

Светлана Головина
04:11 09.12.2019
Премьера картины в России состоится 4 июня 2020 года.
© Видео: Warner Bros. Pictures, YouTube © Фото: Warner Bros. Entertainment, globallookpress

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros. Pictures в YouTube.

События «Чудо-Женщины: 1984» разворачиваются уже во второй половине XX века, где легендарной воительнице придется сражаться с телепатом-миллиардером Максвеллом Лордом, который намерен избавить мир от супергероев.  

Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль, Крис Пайн и Кристен Уиг.

Режиссером выступила Пэтти Дженкинс, которая в 2017 году подарила фанатам первую часть.

В российский прокат «Чудо-Женщина: 1984» выйдет 4 июня 2020 года.

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