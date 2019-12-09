Названы регионы России, у жителей которых меньше вредных привычек

Эксперты составили рейтинг российских регионов - лидеров по отсутствию вредных привычек. Учитывались такие показатели как, распространение среди населения табачных изделий, алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным за 2018 год.

«В первую пятерку регионов с низким уровнем потребления табачных изделий и алкогольной продукции, как и в прошлом году, вошли Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания», - свидетельствуют результаты исследования.

Такой результат обусловлен местными традициями, историей и религией народов.

В десятку лидеров ЗОЖ вошли Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Больше всего вредных привычек было выявлено у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. На последних строчках рейтинга также расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Причиной, по мнению исследователей, является, расположение данных регионах в суровых климатических зонах.

Позитивным изменением стала тенденция к сокращению потребления алкоголя, что ведет к снижению преступности в состоянии опьянения и показателя смертности от алкогольных отравлений, передает РИА Новости.