«Видны только дворники»: в Шерегеше выпало аномальное количество снега
Снег в Шерегеше шел все прошедшие выходные. На горнолыжном курорте в Кемеровской области выпало 116 сантиметров осадков.
На кадрах, опубликованный в Сети, видно, что люди буквально тонут в сугробах, уровень выпавшего снега им почти по грудь. На машинах образовались огромные «шапки», а некоторые из них засыпало полностью - найти авто можно только по торчащим дворникам.
«Машину засыпало по крышу. У одной видны только дворники», - рассказывает очевидец на видео.
Многие дороги в Шерегеше оказались заблокированы, образовалась огромная пробка. Люди не могут покинуть поселок. Снегоуборочная техника не справляется с последствиями природного каприза.
Единственные, кому доставляет удовольствие такое количество снега, - это горнолыжники и сноубордисты. Хотя подъемники в воскресенье не работали из-за соображений безопасности.
Многие отмечают в социальных сетях, что такое количество снега в последний раз выпадало 10 лет назад.