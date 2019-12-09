«Видны только дворники»: в Шерегеше выпало аномальное количество снега

Снег в Шерегеше шел все прошедшие выходные. На горнолыжном курорте в Кемеровской области выпало 116 сантиметров осадков.

На кадрах, опубликованный в Сети, видно, что люди буквально тонут в сугробах, уровень выпавшего снега им почти по грудь. На машинах образовались огромные «шапки», а некоторые из них засыпало полностью - найти авто можно только по торчащим дворникам.

«Машину засыпало по крышу. У одной видны только дворники», - рассказывает очевидец на видео.

© jack_chesnokov, Instagram

Многие дороги в Шерегеше оказались заблокированы, образовалась огромная пробка. Люди не могут покинуть поселок. Снегоуборочная техника не справляется с последствиями природного каприза.

© love_lova_lova, Instagram

Единственные, кому доставляет удовольствие такое количество снега, - это горнолыжники и сноубордисты. Хотя подъемники в воскресенье не работали из-за соображений безопасности.

Многие отмечают в социальных сетях, что такое количество снега в последний раз выпадало 10 лет назад.