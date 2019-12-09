Россия - Германия: как прошла встреча Путина с немецкими бизнесменами

Владимир Путин в Сочи провел встречу с представителями деловых кругов Германии, на которой были подняты вопросы антироссийских санкций, проект газопровода «Северный поток-2» и урегулирование конфликта на востоке Украины.

Для разговора даже переводчик был не нужен - Путин легко перешел на немецкий, когда у одного из гостей произошли неполадки с наушником. Он отметил, что на данный момент взаимный обмен инвестициями между странами достиг 30 миллиардов.

Немецкие бизнесмены предложили создать особую экономическую зону в регионах, пострадавших от украинского конфликта.

«Мы надеемся, что после встречи в Париже может быть начата процедура отмены санкций, потому что миллиарды, которые теряются из-за них, можно инвестировать в восстановление экономики» - заявила замглавы правления «Восточного комитета германской экономики» Катрина Клаас-Мюльхойзер.

В начале декабря издание Deutsche Welle опубликовало исследование, в котором проводился опрос среди немецких бизнесменов об их отношении к антироссийским санкциям. По его результатам, 42% опрошенных высказались за их незамедлительную отмену.

«Немцы сейчас начинают понимать, что они потеряли большие не только ниши, но и целые секторы в экономике. Место немецкого бизнеса и европейского бизнеса за эти пять лет заняли китайцы, турки, другие страны» - прокомментировал политолог Александр Рар.

Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены чувствовали себя на российском рынке «максимально комфортно», из-за чего принимаются необходимые меры для улучшения делового и инвестиционного климата в нашей стране.