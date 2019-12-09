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Бывшая «столица» ИГИЛ: как сейчас выглядит сирийская Ракка

Павел Ремнев
05:00 09.12.2019
Впервые военные РФ приехали в почти разрушенный ударами коалиции во главе с США город. Жителям Ракки раздали гуманитарную помощь и пообещали, что такие акции теперь будут регулярными.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

Российскими военнослужащими впервые была проведена масштабная гуманитарная акция в сирийской Ракке. Этот город был «столицей» запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

На зданиях вокруг видны следы от бомбежек, Ракку фактически стерли с лица земли неприцельными авиационными ударами. Не осталось ни одной школы или больницы  - так международная коалиция боролась с террористами, на тысячу уничтоженных боевиков пришлось 13 тысяч погибших мирных жителей.

До войны здесь жили почти 200 тысяч жителей, сейчас - в пять раз меньше. Несмотря на то, что формально город сейчас под контролем курдских отрядов самообороны, по сути война здесь - не закончилась.

«В городе все еще действуют террористы, около 25 спящих ячеек запрещенной в России ИГИЛ», - рассказал побывавший в Ракке корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Российские военные здесь впервые. В Ракку прибыло несколько грузовиков с продуктовыми наборами, внутри - мука, рис, сгущенное молоко, чай.

© ТРК "Звезда"

Местный житель Ибрагим абдель Мухаммед пришел на акцию одним из первых, и, как оказалось, даже не за продуктами, а просто, чтобы поговорить с российскими военными.

«Спасибо вам за продовольствие, которое вы сюда привозите. Мы благодарим президента Путина за то что вы, русские, пришли на нашу  землю.  Ваши солдаты в Кобани, в Айн-Иссе, и люди теперь там чувствуют себя в безопасности», - сказал Ибрагим.

Весь груз раздали за час - и это говорит лучше всего о том, как здесь людям нужна гуманитарная помощь. Это лишь первые шаги по стабилизации обстановки. Такие акции будут регулярными, также российские военные рассматривают возможность выезда в Ракку медиков и оказания помощи в разминировании города.

«В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия. Наши военные врачи готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся жителям», - отметил офицер российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Варнавский.

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