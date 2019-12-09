Украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами в Париже

Украинцев в Париже во время митинга «Движения ветеранов Украины» забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook.

В совместной манифестации с украинской диаспорой в Париже участвовали около 150 человек. Митингующие таким образом хотели поддержать проукраинскую оппозицию на переговорах в «нормандском формате».

Отмечается, что участники вышли на парижские улицы с бандеровскими флагами и протестующими плакатами с лозунгами против России. Неизвестно, кто внес неожиданные коррективы в ход акции.

Досталось сегодня не только парижским демонстрантам, но и Петру Порошенко. На прошедших акциях в Киеве его закидали яйцами.

Напомним, что 9 декабря в Париже встретятся участники саммита в «нормандском формате», чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.