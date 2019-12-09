По МКАД с огоньком: пьяная женщина ехала за рулем горящего авто

Горящий автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина, остановили на 33 километре МКАД. Проезжающие в потоке машины сигналили ей, предупреждая об опасности, но попытки оказались безуспешные.

Автовладельцам пришлось прижать машину к обочине и силой вытаскивать женщину из салона, так как самостоятельно покинуть его она не могла. На видео, опубликованном Mash, женщина заявляет, что «она здесь ни причем». По предварительной информации, автоледи находилась в нетрезвом состоянии и не имела документов на машину.

Как сообщили «Звезде» в ГИБДД, очевидцы самостоятельно потушили огонь. Чуть позже к месту происшествия прибыли машины скорой, ДПС и пожарная. На водителя составлен административный протокол.

Из-за инцидента на Московской кольцевой автодороге образовалась пробка.