«По-деловому»: Путин оценил первую встречу с Зеленским
На «нормандском саммите» впервые состоялась двусторонняя встреча президента России и Украины.
© Видео: Пул N3, «Комсомольская правда» © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского завершилась.
Путин заявил, что доволен результатами «нормандского саммита», а встреча с Зеленским прошла «по-деловому».
«Все хорошо», - коротко ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов.
Видео опубликовал корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
По информации Елисейского дворца, встреча «один на один» продлилась 5-10 минут.