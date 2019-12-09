Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

В понедельник, 9 декабря, Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла положительное решение по украинскому проекту резолюции о Крыме и Севастополе.

По информации постпреда Украины в ООН в ее поддержку проголосовали 63 государства, против - 19, воздержались - 66.

В ответ на это первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятый документ призван помешать конструктивному ходу саммита в «нормандском формате»

«Авторы документа постарались достать из "шкафа" те "скелеты", которые украинские избиратели твердо решили сделать достоянием истории», - цитирует ТАСС Полянского.

По его мнению, украинское постпредство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом.