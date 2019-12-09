Опубликован трейлер новых «Охотников за привидениями»
Режиссером третьей части «Охотников» выступил Джейсон Райтман, отец которого, Айвен, снял предыдущие два фильма.
© Видео: SonyPicturesRU, YouTube © Фото: SonyPicturesRU, YouTube
Студия Sony Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма «Охотники за приведениями: Наследники».
Судя по ролику, картина станет прямым продолжением первых двух культовых фильмов. Главные роли исполнили Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд.
Режиссером третьей части «Охотников» выступил Джейсон Райтман, отец которого, Айвен, снял предыдущие два фильма.
Выход фильма в российский прокат запланирован на девятое июля 2020 года.