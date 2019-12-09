Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского
Лидер двух стран обсудили совместный документ.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Пресс-служба президента России
Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили совместную декларацию. Об этом рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.
Содержание документа журналистам раскрывать не стали.
Напомним, переговоры глав России и Украины проходят в Париже в рамках саммита в «нормандском формате». Это первая личная встреча президентов. Ранее они общались лишь по телефону.
Помимо Владимира Путина и Владимира Зеленского, на саммит прибыли лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.