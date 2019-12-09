ОНФ представил патриотические проекты, посвященные юбилею Победы

В Музее Победы в Москве в День Героев Отечества были представлены флагманские проекты Народного фронта, посвященные юбилею Победы, - «Памяти героев» и «Судьба солдата». Их представили заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Они рассказали, что мультимедийный проект «Памяти героев» будет проходить в два этапа. На первом - все желающие смогут записать видео о людях, которые были награждены за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. После этого изготовят информационные плакаты со снимками героев и QR-кодами, с их помощью можно будет перейти на ролики о героях. Плакаты разместят в домах культуры, школах, торговых центрах и других общественных местах.

Чтобы стать участником проекта «Памяти героев», нужно снять видео и рассказать о подвиге своего родственника во времена Войны. Записанный ролик необходимо разместить в соцсетях с использованием хештега проекта #ПамятиГероев2020.

«Мы все помним слова песни, что "нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой". Мы не ограничиваемся теми героями, которые были удостоены высоких наград, мы надеемся, что это станет народной эстафетой и люди будут рассказывать о героях семьи, их маленького города и всех, кого считают героями», - отметила Плещева.

По словам Цунаевой, с 2017 года Поисковое движение России реализует проект «Судьба солдата», а с 2019 года активно сотрудничает с ОНФ. В общественные приемные по сбору заявок на поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны могут обратиться все желающие, которые хотят узнать о судьбах родных, которые пропали без вести на полях сражений.

Ответственный секретарь Поискового движения России также рассказала, что проект «Судьба солдата» уже получил 1,7 тысяч запросов по установлению историй участников Войны, но даже после появления общей информации о пропавших и погибших архивная работа будет продолжена.