Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступления

Евгений Плющенко во время ледового шоу в румынском городе Клуж после финального прыжка пробил коньком трубу, которая используется для заливки катка. Видео инцидента было опубликовано фигуристом на странице в Instagram.

На кадрах отчетливо видно, как спортсмен после выполнения прыжка неудачно приземляется на лед, после чего начинает бить сильная струя воды.

Плющенко рассказал, что из-за проблем со льдом его команде уже пришлось перенести выступление на утро следующего дня, но организаторы так и не смогли добросовестно подготовить площадку.

По его словам, помимо дырки в середине льда, которую спортсмены старались объезжать на протяжении всей программы, к концу лед начал таять и трескаться.

Также фигурист отметил, что с проблемой незамороженного льда сталкивается впервые.