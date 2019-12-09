Задержан предполагаемый убийца двух девушек на курорте под Екатеринбургом
Полиция арестовала 34-летнего жителя Екатеринбурга по обвинению в убийстве.
© Видео: СК РФ © Фото: следственный комитет по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу девушек на Уктусе. Им оказался 34-летний житель города, сообщает «Коммерсантъ - Урал».
Убийство двух девушек на курорте под Екатеринбургом произошло в конце августа 2018 года.
В ходе расследования преступления следователи обратились к местным жителям с просьбой помочь установить личность подозреваемого. Полиция предлагала 1 миллион рублей за информацию, которая может помочь в поимке злоумышленника.
Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.