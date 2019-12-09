Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Это первая двусторонняя встреча российского и украинского лидера.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Aurelien Morissard via www.imago www.imago-images.de, JB Autissier via www.imago-image www.imago-images.de Globallookpress
Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.
До этого лидеры стран общались только по телефону.
Протокол отвел на встречу Путина и Зеленского порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками, передает ТАСС.
В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит саммит лидеров «нормандской четверки» - России, Украины, Франции и Германии.