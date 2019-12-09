Американский журналист лишился работы из-за попытки придать гласности правду о событиях в сирийской Думе. Репортер журнала Newsweek Тарик Хаддад сообщил о своем увольнении в Twitter.

Он планировал опубликовать письмо инженера ОЗХО, из которого следует, что химические атаки были инсценированы. В частности, сотрудник организации утверждал, что хлор был обнаружен в незначительном количестве. А в представленных в качестве главного «доказательства» баллонах ядовитого вещества вовсе не было. Однако все эти факты так и не были опубликованы.

Тарик Хаддад не просто лишился работы - руководство журнала грозит ему судебным разбирательством за распространение информации, которая идет вразрез с национальными интересами США.