В ЦОДД назвали даты пиковых предновогодних пробок в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) назвал дни, в которые будет наблюдаться пик предновогодних пробок в Москве из-за роста числа автомобилей из Подмосковья и других областей страны.

«Количество автомобилей начнет увеличиваться начиная со второй половины декабря - после 16-го числа. А основной пик загруженности придется на 23-29 декабря», - говорится на сайте ЦОДД.

В это время на дорогах Москвы будет примерно на 150 тысяч машин больше, чем обычно, из-за увеличения курьерских доставок и повышения мобильности граждан перед Новым годом.

Днем столичные пробки будут достигать 6-7 баллов, в вечером - 8-9 баллов. Однако уже 30 декабря ситуация улучшится, а 31-го на дорогах не будет затруднений, кроме районов торговых центров.